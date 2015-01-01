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गिरफ्तारी:गुठनी में दो लाख की शराब के साथ कार जब्त, दो गिरफ्तार

गुठनी31 मिनट पहले
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पुलिस ने झारखंड नंबर की ब्रेजा कार से छपरा ले जाई जा रही दो लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। चालक व उसपर सवार व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार सुबह श्रीकरपुर चेकपोस्ट के रास्ते यूपी से आ रही कार को एएसआई राजेश कुमार ने जांच के लिये रोका तो वह झटका देकर भागने लगा। इसकी सूचना उन्होंने गश्ती दल को दी। कार को तेनुआ-सोहगरा मुख्य सड़क पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। वाहन की जांच की तो काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। गाड़ी में शराब बरामद होते ही उसे जब्त कर लिया गया। दो लोगों को पकड़ा गया है। बरामद शराब में 8पीएम, ब्लैंडर प्राइड, ऑफिसर्स चॉइस व मैक डावेल शामिल है। इसकी बाजार कीमत दो लाख आंकी गयी है। गिरफ्तार व्यक्तियों में छपरा जिले के खैरा थानाक्षेत्र अंतर्गत कटेसर गांव निवासी रंगलाल मांझी का पुत्र शम्भू मांझी तथा इसी जिले के मढ़ौरा थाना अंतर्गत उजरी सेनुआर गांव निवासी रामेश्वर राय का पुत्र मदन राय है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कुल 231 लीटर अंग्रेजी शराब मिली है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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