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गिरफ़्तारी:टड़वा अनूप हत्याकांड में शामिल एक आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गुठनी2 दिन पहले
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  • तिलक समारोह से अपरहण कर अनूप की पीट कर मार डाला था आरोपितों ने

गुठनी के टड़वा खुर्द गांव के चर्चित अनूप हत्याकांड में गुठनी पुलिस आरोपितों में शामिल टड़वा खुर्द (पश्चिम टोला) निवासी सागर यादव के पुत्र रामकैलाश यादव को मंगलवार अहले सुबह गिरफ्तार कर लिया। अनूप हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता सह तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने आरोपित रामकैलाश को उसके घर से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित रामकैलाश घर पर आया है सूचना पाते ही उसके घर छापेमारी की गयी और उसे पकड़ लिया गया। अनूप हत्याकांड में कुल दस आरोपित है जिनमें अब भी नव फरार है रामकैलाश के रूप में पहली गिरफ्तारी है अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस छापेमारी कर रही है। विदित हो कि गत 10 दिसंबर की रात्रि गुठनी के टड़वा खुर्द (पश्चिम टोला) में पड़ोस घर तिलक समारोह में भाग लेने गये अनूप बैठा की गांव के ही कुछ लोगों ने अपहरण कर अपने घर लेजाकर पिट पिट कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था।

शराब धंधेबाज गिरफ्तार

हसनपुरा| एमएच नगर थाना क्षेत्र में शराब का धंधा काफी जोरों पर है। धंधेबाज अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे है। प्रशासन के उदासीनता को लेकर धंधेबाज शराब का धंधा धड़ल्ले से कर रहे है। जिला प्रशासन ऐसे धंधेबाजों को लेकर सख्त है। जहां प्रशासन द्वारा भी लगातार क्षेत्र में छापेमारी किया जा रहा है। इसी दौरान मंगलवार को क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सीवान जिले से पहुंचे आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की गयी। इस दौरान उसरी बुजुर्ग से गुरु साह के पुत्र कृष्णा साह को एक बोरा फ्रूटी शराब के साथ गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर सीवान चली गयी। आबकारी विभाग द्वारा उसरी बुजुर्ग स्थित काली स्थान गांव में छापेमारी कर बड़े मात्रा में शराब बरामद की थी।

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