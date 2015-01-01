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लूट:हरनौत में हरियाणा से लौटे मजदूर को लिफ्ट दे बदमाशों ने की लूटपाट

हरनौत4 घंटे पहले
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  • एटीएम से भी रुपया निकाला, कुल 67 हजार नकदी की लूट

हरनौत थाना अंतर्गत बाइपास मोड़ के समीप शनिवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने हरियाणा से लौटे मजदूर को स्कॉर्पियो में लिफ्ट दे, उससे लूटपाट की। मजदूर हरियाणा से लौटकर आया था। लुटेरों ने रेलवे स्टेशन के समीप झांसा दे मजदूर को वाहन में बिठा लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर हथियार का भय दिखा लूटपाट की। लुटेरों ने 10 हजार नकदी, एटीएम कार्ड व कीमती सामान लूट लिया। कुछ देर बाद लूटे एटीएम कार्ड से बदमाशों ने 57 हजार रुपया निकाल लिया। पीड़ित पटना जिला के बेलछी थाना क्षेत्र के जोधन बिगहा निवासी सिद्धेश्वर प्रसाद के पुत्र अनिल कुमार ने घटना की एफआईआर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। पीड़ित ने बताया कि वह हरियाणा में मजदूरी करते हैं। छठ व दीपावली पर्व पर वह गांव लौट रहे थे। हरनौत रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने पर स्कॉर्पियो सवार उन्हें तीन लोग मिले। सवारों ने जोधन बिगहा जाने की बात कह वाहन में लिफ्ट दिया। वाहन में बातचीत के दौरान बदमाशों ने भांप लिया कि वह हरियाणा से लौटकर आए हैं। जिसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर लुटेरों ने वाहन रोक दिया और हथियार का भय दिखाकर 10 हजार नकदी, एटीएम कार्ड, कीमती सामान लूट लिया। लूटपाट के बाद मजदूर को सड़क किनारे उतार बदमाश फरार हो गए। गोली मारने की धमकी दे बदमाशों ने मजदूर से एटीएम पिन पूछ लिया था। घटना के बाद मजदूर पैदल थाना की ओर बढ़ रहा था। उसी दौरान मोबाइल पर तीन किस्तों में 57 हजार निकासी का मैसेज आया। अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

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