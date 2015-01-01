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मौसम:अगले 4 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड

हरनौत4 घंटे पहले
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मौसम विज्ञान केंद्र, पटना से मिली जानकारी के अनुसार अगले चार दिनों तक दिन शुष्क रहेगा। इसका मुख्य कारण हवा का बहाव उत्तर-पश्चिम या पश्चिम की ओर होना है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। जिससे ठंड बढ़ेगी। धीरे-धीरे तापमान में गिरावट अायेगी।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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