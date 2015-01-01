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एडमिट कार्ड:बांटे जा रहे हैं, स्नातक द्वितीय वर्ष परीक्षा के एडमिट कार्ड

हथुआएक घंटा पहले
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गोपेश्वर कॉलेज में स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा के प्रवेश पत्र बांटने का काम शुरू हो गया है। स्नातक द्वितीय खंड (2017-2020) की परीक्षा आगामी 25 नवंबर से शुरू हो रही है। कॉलेज में एडमिट कार्ड लेने के लिए गुरुवार को छात्र- छात्राओं का आना शुरू हो गया। कॉलेज प्रशासन ने एडमिट कार्ड बांटने के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए है। वहीं कालेज में स्नातक द्वितीय खंड का प्रेक्टिकल परीक्षा ली जा रही हैं। हथुआ के गोपेश्वर काॅलेज का परीक्षा केंद्र कमला राय कालेज गोपालगंज मे बनाया गया है। वही 24 नवंबर से ही सत्र (18-21) का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा तिथि निर्धारित कर दी गई है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा।

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