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श्रद्धांजलि:नहीं रहे शिक्षाविद राजनंदन पाठक, लोगों ने दी श्रद्धांजलि

हिलसा5 घंटे पहले
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शहर के रामबाबू हाईस्कूल से सेवानिवृत शिक्षक सह समाजसेवी राजनंदन पाठक के निधन से शहर में शोक की लहर दौड़ गयी। महावीर पुस्तकालय के माध्यम से ज्ञान का अलख जगाने वाले राजनंदन पाठक का देहांत बीती रात बजरंग बाग़ स्थित उनके निवास स्थान पर हो गया। वे कुछ महीने से बीमार चल रहे थे।

समाजसेवी डा. आशुतोष कुमार मानव ने कहा कि शिक्षा एवं संस्कार के क्षेत्र में दिवंगत राजनंदन पाठक ने जो कार्य किया वह हमेशा याद रहेगा। उनके निधन पर कुमार इंदीवर पाठक, आनंद भैरव, बसुमित्र गौतम, अधिवक्ता श्यामसुंदर शर्मा, आरके त्रिवेदी, प्रमोद कुमार अधिवक्ता, डा. अनुज कुमार, डा. रीतेश कुमार, डा. पवन कुमार, भरत प्रसाद अधिवक्ता, रामाधीन प्रसाद, मधुसूदन कुमार, सौरभ कुमार, शैलेश सिंह, मुकेश कुमार, नीरज कुमार पाठक, युगल किशोर मेहता, महेश्वरी प्रसाद, कौशल किशोर पांडेय, सुरेश पांडेय आदि श्रद्धांजलि दी है।

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