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कुर्सी छिनी:हिलसा नगर परिषद की मुख्य पार्षद जयंती देवी की कुर्सी गई, 19-0 से पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव

हिलसा3 घंटे पहले
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  • विधानसभा चुनाव की गरमाहट के बीच हिलसा नगर परिषद की सरकार में हो गया उलटफेर, विशेष बैठक में फैसला

विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच हिलसा नगर परिषद की मुख्य पार्षद जयंती देवी की कुर्सी चली गई। गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय के सभागार में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में 19-0 से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इनके विरुद्ध वर्ष 2018 में पहली बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो गया था।

लेकिन बाद में हुए चुनाव में ये पुनः मुख्य पार्षद के पद पर चुनी गई थी। गुरुवार को आयोजित विशेष बैठक में मुख्य पार्षद समेत सात पार्षद गैरहाजिर रहे। निर्धारित समय के बाद भी काफी देर तक मुख्य पार्षद के बैठक में आने का इंतजार किया गया। इसके बाद उप मुख्य पार्षद मुकेश कुमार की अध्यक्षता में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक की प्रक्रिया शुरू हुई।

चर्चा के बाद हुई मतदान प्रक्रिया

चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की गयी। बैठक में शामिल सभी 19 वार्ड पार्षदों ने मतदान किया। मतों की गणना के बाद परिणाम की घोषणा की गई। जिसमें सभी 19 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में निकला। इस तरह से नगर परिषद की मुख्य पार्षद जयंती देवी की कुर्सी खिसक गई। मुख्य पार्षद की कुर्सी जाने के बाद अब नए मुख्य पार्षद के लिए एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी।
15 पार्षदों ने लाया था प्रस्ताव
बता दें कि नगर परिषद के 26 वार्ड पार्षदों में से 15 वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद के क्रियाकलाप पर असंतोष जाहिर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाकर विशेष बैठक बुलाने की मांग की थी। इन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के कई कारण गिनाये थे। विशेष बैठक में सबूजा देवी, अवंती कुमारी, वशिष्ठ कुमार, सत्येंद्र प्रसाद, मनोरमा देवी, विलकिस खातून, हरिचरण दास, शैलेंद्र कुमार, मो. अख्तर, रीता देवी, साधना देवी, सुरेंद्र कुमार, विजय कुमार विजेता, फिरोजा बानो, रीना देवी, त्रिभुवन कुमार, मुकेश कुमार, देवी देवी एवं रीता देवी उर्फ करुणा कुमारी शामिल थे।

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