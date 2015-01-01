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हिलसा विधानसभा सीट:3 केन्द्रों पर पुनर्मतदान, 55.09% वोटिंग पहले से अधिक मतदाता पहुंचे बूथों पर

हिलसा4 घंटे पहले
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हिलसा विधानसभा के करायपरसुराय में मतदान केंद्र पर मतदान करने जाते मतदाता।
  • करायपरशुराय के तीनों मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे
  • पानी भरे गड्ढे में वाहन पलटने के कारण ईवीएम खराब हो गयी थी, दोबारा हुआ मतदान
  • मतदान के दौरान एसपी, डीएसपी, एसडीओ सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने तीनों मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया

हिलसा विधानसभा क्षेत्र के करायपरसुराय प्रखंड के तीन मतदान केन्द्रों पर शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान कराया गया। पुनर्मतदान में भारी संख्या में वोटर घर से वोट डालने निकले। बूथ संख्या 55 हथला चौरासी, बूथ संख्या 52 तथा 52क चौकी हुड़ाड़ी गांव पर बीते तीन नवम्बर को मतदान हुआ था। मतदान सम्पन्न होने के बाद करीब 6.30 बजे इवीएम को लेकर लौट रही पिकअप वाहन पानी से भरे गड्‌ढे में पलट गयी थी। इस दौरान इवीएम पानी में भींग गया था। जिसके कारण चुनाव आयोग ने पुर्नमतदान के आदेश दिये थे। चुनाव आयोग के आदेश पर ही पुर्नमतदान कराया गया। मतदान के दौरान एसपी निलेश कुमार, डीएसपी राधा कांत, एसडीओ कृष्ण मुरारी शरण प्रसाद सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने तीनों मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।

रिझाने में लगे रहे प्रत्याशी
तीन बूथों पर पुनर्मतदान की खबर मिलते ही प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लग गये थे। शुक्रवार की रात प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए समझाते रहे। मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए समझाते दिखे।

पुनर्मतदान में बढ़ी वोटों की संख्या
पुनर्मतदान में वोट की संख्या बढ़ी है। तीनों बूथों पर पहले की तुलना में अधिक वोट पड़े हैं। शनिवार को हुई मतदान में औसत 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बूथ नम्बर 52 पर 62.1 प्रतिशत, बूथ संख्या 52ए पर 50.2 प्रतिशत और बूथ नम्बर 55 पर 51.54 प्रतिशत मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक कुल 908 वोटरों ने वोट डाले थे

किस बूथ पर कुल कितने वोट पड़े
मतदान केंद्र संख्या 52 पर 630 में से 391 मतदाताओं ने वोट डाले। जिसमें पुरुष 206 और महिला 185 शामिल है। मतदान केंद्र संख्या 52क पर कुल 561 मतदाताओं में से 282 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र संख्या 55 नर कुल 456 मतदाताओं में 235 ने मतदान में हिस्सा लिया। 132 पुरुष और 103 महिला मतदाताओं ने वोट डाले।

बूथवार मतदान की स्थिति
1. बूथ संख्या 52 कुल मतदाता - 630
{पुरुष - 338 {महिला - 292
6 बजे तक कुल मतदान।
पुरुष - 206 (60.94 प्रतिशत)
महिला - 185 (63.35प्रतिशत)
कुल मतदान - 391 (62.06%)
2. बूथ संख्या 52 (क) कुल मतदाता - 562
{पुरुष - 320 {महिला - 242
6 बजे तक कुल मतदान।
पुरुष - 155 (48.43 प्रतिशत)
महिला - 127 (52.47 प्रतिशत)
कुल मतदान - 282 (50.17 प्रतिशत)
3. बूथ संख्या 55 कुल मतदाता कि संख्या - 456
{ पुरुष - 255 {महिला - 201
6 बजे तक कुल मतदान।
पुरुष - 132 (51.76प्रतिशत)
महिला - 103 (51.24प्रतिशत)
कुल मतदान - 235 (51.53प्रतिशत)

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