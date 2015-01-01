पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:दीपावली और छठ को ले शांति समिति की बैठक

हिसुआ4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली और छठ को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर थाने परिसर मे गुरुवार को शान्ति समिति की बैठक आयोजित की गई। थानाध्यक्ष राजीव पटेल की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक में कहा गया कि किसी प्रकार का समारोह नहीं होगा और ना ही जुलूस निकाला जायेगा । सभी को कोरोना के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया । मौके पर एसआई कुमार गौरव, शम्भू शर्मा , वाड पार्षद असगर अली, जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें