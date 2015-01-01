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प्रशिक्षण:मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिए यह जानना जरूरी है कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है

हिसुआ2 घंटे पहले
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  • किसानों को मिला मिट्‌टी जांच प्रशिक्षण, मेड़ से 4 फीट छोड़ खेत के हर हिस्से से लें 30 - 40 ग्राम मिट्टी

मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए यह जानना जरूरी है कि मिट्टी में कौन सा तत्व की कमी है। किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए मिट्टी जांच प्रशिक्षण दिया गया। हिसुआ थाना क्षेत्र के सिंघौली गांव में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर किसानों को मिट्टी जांच के सैंपल लेने तथा अन्य बातों की जानकारी दी गई। मिट्टी जांच के प्रशिक्षण के लिए सबौर विश्वविद्यालय से आये उप कृषि निदेशक अमृतसेन ने किसानों को खेत के सेम्पल लेने का तरीका बताया। उन्होंने किसानों को बतलाया कि जिस खेत की मिट्टी की जांच करना है, उस खेत के चारों मेढ से करीब 3-4 फीट छोड़कर थोड़ी -थोड़ी मिट्टी किसी साफ प्लास्टिक थैला में जमा करना है अंत में खेत के मध्य भाग से भी थोड़ी सी मिट्टी लेकर थैला में लेकर उसे नाम पता के साथ सीलकर जांच केन्द्र में जमा करा रिसिप्ट लेना है।

उन्होंने किसानों को बताया कि प्रत्येक भाग से 30-40 ग्राम की मात्रा में मिट्टी का उठाव कर थैला में लेना है। प्रशिक्षण शिविर जय बुध्द कृषक हित समूह सिंघौली के तत्वाधान में आयोजित की गयी थी । शनिवार को सिंघौली, केन्दुआ एवं सोनसा गांव के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच के लिए सैम्पल के लिए लिया गया । कृषि उप निदेशक ने बताया कि हिसुआ प्रखंड के 13 गांव का चयन मिट्टी जांच के लिए हुआ है । मौके पर मोसाफिर कुशवाहा, जयकांत कुमार, मनोज कुमार, उमा शंकर प्रसाद, माधुरी देवी, उर्मिला देवी, धिन्ता देवी, जानकी महतो, प्रयाग चौधरी, रामधनी महतो सहित दर्जन भर किसान उपस्थित थे ।

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