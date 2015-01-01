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अनोखी पहल:संस्कृति बचाने के लिए युवाओं की अनोखी पहल

हिसुआ4 घंटे पहले
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  • यूथ फॉर नेशन के स्वयंसेवकों ने गांव में घूम घूम कर बांटे मिट्टी के 5000 दीए दीया

चाइनीस झालर और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट की चकाचौंध के चलते दीपावली की सैकड़ों वर्ष पुरानी दीप संस्कृति लगातार ओझल होती जा रही है। लेकिन हिसुआ के युवाओं ने सदियों पुरानी संस्कृति के संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास शुरू किया है। यूथ फ़ॉर नेशन संस्था के बैनर तले दर्जनों युवक हर दिन गांव में घूम कर मिट्टी के दीए बांट रहे हैं। दिए बांट रहे कार्यकर्ता घरों में दीए देकर उनसे हर हाल में दीए जलाने की अपील कर रहे हैं। यूथ फॉर नेशन ने पिछले साल से इस अभियान की शुरुआत किया था अब इस बार लगातार दूसरे साल दीप वितरण किया जा रहा है।

गुरुवार को कार्यकर्ताओं ने नरहट प्रखंड के भीम बिगहा, राहुल नगर, छोटी पाली बिगहा इत्यादि स्थानों पर मिट्टी के 5,000 दीपकों का वितरण कर लोगों से चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। इस दौरान रजनीश सिंह ने कहा कि दीपावली के पर्व पर सभी को एकजुट होकर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने में मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि पटाखा व सजावट का कोई अन्य सामान लेने में हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए।

स्वदेशी अभियान से चीन को दें जवाब
संस्था के संस्थापक सदस्य दीपक कुमार ने कहा कि चीन निर्मित सामान की खरीदारी कर हम चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री की पहल पर पूरे देश में स्वदेशी की लहर दौड़ गई है। हमें चीन की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्वों के मौके पर चीन की कंपनियां भारत से अरबों रुपये कमाकर उसी धन का दुरुपयोग भारतीय सेना के खिलाफ करती हैं।

परंपरा का निर्वहन करना जरूरी
भीम बीघा गांव में अभियान चलाते हुए स्थानीय निवासी चंदन कुमार ने कहा कि दीपावली पर सभी मिट्टी के दीपक जलाकर वर्षों से चली आ रही पुरानी परंपरा का निर्वाहन करें। चाइनीज झालर व मोमबत्ती का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। इस मौके पर राजू कुमार, झुन्नू कुमार, रवि कुमार, विक्रम कुमार, जय शंकर, धीरज कुमार, चंदन कुमार, संजीव कुमार, उमंग कुमार, अमन सिंह, कुंदन कुमार, बिट्टू कुमार, सोनू कुमार, आदि मौजूद रहे।

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