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मांग:हत्या मामले में दोषियों की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम

हसपुरा3 घंटे पहले
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आगजनी कर सड़क जाम करते लोग।
  • मृतक के भाई ने चुनावी रंजिश में हत्या की कही बात, पुलिस पर भी दबाव बनाने का लगाया आरोप

हसपुरा थाना क्षेत्र के चहुटा गांव निवासी सोनू की हत्या मामले में दोषियों की गिरफ्तारी व मुआवजा की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम कर प्रदर्शन किया। करीब सात घंटे तक हसपुरा-दाउदनगर पथ को जाम रखा और हसपुरा के पटेल चौक पर आगजनी की। जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क जाम की सूचना पाकर हसपुरा सीओ, बीडीओ व थानाध्यक्ष धनंजय कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे।
सड़क जाम व प्रदर्शन में मृतक के भाई महेंद्र राम समेत अन्य परिजन शामिल रहे। मृतक के भाई ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि सोनू की हत्या चुनावी रंजिश में हुई है। उसने प्रशासन से दोषियों के गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर दोषियों को सजा दिलाने, एक परिवार को नौकरी, आठ लाख रुपया मुआवजा व चोरी के झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदर्शन में पीस पार्टी के गोह विधानसभा से प्रत्यासी एकलाख खान, अरवल जिला के बसपा नेता, भीम आर्मी सहित अन्य शामिल रहे।
एफआईआर दर्ज, 13 नामजद, 5 गिरफ्तार
हत्या मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया है। जिसमें 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस पांच लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

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