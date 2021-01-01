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विरोध:चार को किसान आंदोलन के समर्थन में धरना, कहा-लड़ाई को कुचलने नहीं देंगे

हसपुरा7 घंटे पहले
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चार फरवरी को हसपुरा में किसान आंदोलन के समर्थन में धरन दिया जाएगा। जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दल भाग लेंगे। इसकी तैयारी को लेकर हसपुरा हाईस्कूल के बड़ी खेल मैदान किसान संघर्ष समन्वयक समिति की बैठक हुई।

बैठक में सीपीआई,राजद,भाकपा माले,माकपा के नेता सहित दर्जनों किसान शामिल थे। अध्यक्षता माकपा नेता सत्येन्द्र कुमार ने की। बैठक में शामिल सीपीआई के अंचल सचिव मुखिया चन्द्रशेखर सिंह,नागेश्वर यादव,राजद के किसान नेता लालाबाबू सिंह यादव ने कहा अगामी चार फरवरी को प्रस्तावित किसान आंदोलन के समर्थन में प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया जायेगा।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि केन्द्र व राज्य की सरकार किसानों के साथ असंवैधानिक रवैया अपना रही है। अपने हक की लड़ाई किसान लड़ रहें हैं तो केन्द्र की सरकार कुचलने की साजिश रच रही है। लोकतंत्र में अपना बात रखने का सबको अधिकार है। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है।

भाकपा माले के रामअयोध्या पांडेय,माकपा नेता कामाख्या नारायण सिंह,राजद नेता सतेन्द्र यादव,भोला राम,रामविलास यादव,भोला कुरैशी,अर्जुन, लोरिक यादव, सादुल्लाह खां सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के प्रति दो मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

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