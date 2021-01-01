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आयोजन:मानसिक रोगियों के प्रति समाज को बदलने की जरूरत, शिविर का आयोजन

हसपुरा5 घंटे पहले
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मानसिक रोग को लेकर लोगों में काफी सारी गलत धारणाएं हैं। उनकी नज़र में यह केवल मन का वहम या अंधविश्वास है, जिसके लिए किसी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है। उनकी इसी धारणा का शिकार मानसिक रोगियों को होना पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी है कि लोगों की इस धारणा को बदला जाए और मानसिक रोग के प्रति जागरूकता फैलाया जाए।

उक्त बातें हसपुरा प्रखंड के पीरू गांव में आयोजित निःशुल्क मेडिकल शिविर में आये मानसिक रोगियों के परिजनों को समझते हुए मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. आमिल हयात ने कही। पीरू स्थित मनोवेग क्लीनिक द्वारा महीने के पहले बुधवार को मानसिक रोगियों के इलाज व जागरूकता फैलाने के लिए निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन करता है।

फरवरी महीने के शिविर में हसपुरा, दाउदनगर, गोह, अरवल सहित अन्य जगहों के 100 रोगियों का ईलाज कर परामर्श दिया गया। शिविर का देख - रेख कर रहे क्लीनिक के प्रबंधक एएच खान ने बताया कि कोरोना माहामारी के कारण सीमित संख्या में ही रोगियों का निबंधन किया गया था।

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