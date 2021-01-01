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लापरवाही:हसपुरा में 18 वर्षों से नलकूप बंद, पंपिंग सेट से सिंचाई करने को किसान मजबूर

हसपुरा5 घंटे पहले
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  • 2011 में विभाग ने बंद नलकूपों को चालू कराने के लिए सर्वे कराया गया था

हसपुरा प्रखंड के किसान सिर्फ निजी पंपिंग सेट या खतरा मोल लेकर बिजली के मोटर के सहारे खेती करने को विवश हैं। सरकार के सिंचाई के सारे दावे फेल व शिथिल दिख रहे हैं। किसान महंगे डीजल से या बांस के खंभे के सहारे बिजली के तार ले जा कर सिंचाई करने को मजबूर हैं। जिससे उन पर आर्थिक बोझ के साथ जान का जोखिम भी उठाना पड़ रहा है।

हसपुरा प्रखंड में लगभग 18 वर्षों से सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं। लेकिन इसे चालू कराने को लेकर लघु सिंचाई विभाग पहल नहीं कर रहा है। वर्ष 1972 में 17 सरकारी नलकूप लगाए गए थे। सरकारी नलकूप लगने के कुछ सालों तक तो सबकुछ ठीक-ठाक रहा और लोगों को खेतों में सिंचाई के लिए पानी भी मिला। लेकिन धीरे-धीरे देखभाल व रख-रखाव के अभाव में ये नलकूप बंद होते चले गए। स्थिति यह हो गई कि कुछ सालों में ही सभी नलकूप बंद पड़ गए।
इन गांवों में लगाए गए थे नलकूप, सर्वे के बाद भी नहीं हो सका शुरू: हसपुरा प्रखंड के पथरौल, जैतपुर, नगौली, बघोई, जखौरा, धौली, कैथी बनकट, तिलौती, चनहट, अलपा सहित अन्य गांवों में नलकूप लगाया गया था। लेकिन ये सभी बंद हैं। इन बंद नलकूपों में किसी में उपकरण खराब हैं तो किसी में बिजली ही नहीं है। पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हालांकि वर्ष 2011 में विभाग के द्वारा बंद नलकूपों के चालू कराने के लिए सर्वे कराया गया था। जिसमें कई नलकूपों के बोरिंग की स्थिति सही पाई गई थी। लेकिन सिर्फ सर्वे करकर ही छोड़ दिया गया।

2017 में नए सिरे से नलकूप के लिए किया गया था टेंडर
गोह के पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर उन्होंने जल संसाधन मंत्री से नए नलकूप लगाने के लिए पहल की थी। सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गोह में 15 नलकूप लगाने को लेकर टेंडर भी हुआ था। इसपर 15 करोड़ रुपए का खर्च का इस्टीमेट बना था। लेकिन फिर तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गोह में 15 नलकूप लगाने को लेकर टेंडर भी हुआ था।

पहले असिंचित क्षेत्रों में थी नलकूपों की सुदृढ़ व्यवस्था
किसानों ने बताया कि पहले सिंचाई के नलकूप 24 घंटे चालू रहते थे। किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। फसल बर्बाद होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है। हर समय रबी फसल के पहले नलकूप को शुरू करने की बात कही जाती है। लेकिन कुछ नहीं दिखता है। किसान बेगी नाला व पुनपुन नदी के भरोसे है । जो खेतों से काफी नीचा है जिसके कारण उपर पानी नहीं चढ़ता है।

किसान सर्वेश शर्मा, रामरूप सिंह, कृष्णा प्रसाद, राजेन्द्र यादव, नारायण महतो, बृजबिहारी वर्मा सहित अन्य का कहना है कि सरकार के द्वारा योजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। एक तरफ सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कह रही है तो वहीं दूसरी ओर बंद पड़े सरकारी नलकूपों को चालू कराने के लिए पहल नहीं की जा रही है। जो कि निराशजनक है।

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