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कोई हताहत नहीं:बालू लदा ट्रक हो खेत में पलटा, कोई हताहत नहीं

हुलासगंज3 घंटे पहले
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स्थानीय थाना क्षेत्र के बौरी हाई स्कूल के समीप गुरुवार को बालू लदा एक ट्रक पलट गया। दरअसल वंशी बीघा की ओर से आ रहा ट्रक उक्त गांव के पास अचानक असंतुलित हो गया और फिर आखिरकार पलट गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हुलासगंज-मखदुमपुर पथ पर बिल्कुल खाली सडक पर वंशी बीघा की ओर से अनियंत्रित रफ्तार में आ रहा था। अचानक देखते ही देखते वह असंतुलित हो नीचे खेत मे पलट गया।

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