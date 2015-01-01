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संक्रमित:सीडीपीओ ऑफिस की पर्यवेक्षिका संक्रमित

हुलासगंज2 घंटे पहले
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स्थानीय बाल विकास परियोजना कार्यालय के पर्यवेक्षिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उनके पॉजिटिव होने से उनके संपर्क में आने वाले कर्मियों व अन्य लोगों की चिंता बढ़ गई है। सीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त खबर के अनुसार शुक्रवार को हुलासगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तबियत खराब रहने पर जांच कराई गई। जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उनके पॉजिटिव होने के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया है। कार्यालय सूत्रों के अनुसार वहां कार्यरत सभी कर्मियों की जांच की जा रही है। फिलहाल संक्रमित पर्यवेक्षिका आईसोलेट कर दी गई हैं। उन्होंने सहयोगियों से अपील की है कि वह भी अपनी जांच करा लें। छिपाने से बीमारी बढ़ती है।

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