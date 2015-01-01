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गिरफ्तारी:खुदौरी गांव के पास ट्रक जब्त, पुलिस ने चालक को पकड़ा

हुलासगंज6 घंटे पहले
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हुलासगंज मखदुमपुर पथ पर खुदौरी गांव के पास पुलिस ने बालू लदे ट्रक को जप्त किया है। पुलिस ने मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है । थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बालू के अवैध कारोबार में लिप्त ट्रक को पुलिस ने जप्त किया है। ट्रक नालंदा जिले के मनीचक गांव का है। चालक अरविंद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सुनरी पर गांव का रहने वाला है। इसकी सूचना खनन विभाग को दी गई है।

खनन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। बताते चलें कि हुलासगंज पुलिस के द्वारा अवैध बालू के उत्खनन के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व में भी कई जगह पर हुलासगंज पुलिस को सफलता मिली है। इसके बावजूद खनन माफियाओं का मनोबल ऊंचा बना हुआ है और वे लोग अवैध उत्खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासकीय लोगों की भी इसमें मिलीभगत है, जिसके कारण गुप्त सूचनाएं बालू खनन माफियाओं तक समय के पूर्व ही पहुंच जा रही हैं। बालू माफिया सतर्क हो जा रहे हैं तथा पुलिस को आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है।

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