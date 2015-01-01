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मारपीट:वोट नहीं देने पर की मारपीट, केस दर्ज

इमामगंज4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव में एक परिवार को गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इसमें दो लोगों को रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की ओर से काउंटर केस दर्ज हुआ है। ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार एक पक्ष से संजय साव ने अपने आवेदन में बताया कि किसी खास पार्टी को वोट नहीं देने के कारण मारपीट किया गया है। विधानसभा चुनाव की गिनती खत्म होने के बाद जिले में वोट न देने को लेकर मारपीट के मामले लगातार आ रहे है।

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