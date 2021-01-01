पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सम्मान:प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित किए गए बच्चों को किया गया सम्मानित

इमामगंजएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

प्रखंड क्षेत्र के इमामगंज-पथरा गांव स्थित ओलंप्स मोन्स क्ल्ब के बैनर तले 24 जनवरी को हुए प्रखंड स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। बीडीओ जयकिशन एवं अनुमंडल अस्पताल प्रभारी विद्या ज्योति सहित अन्य लोग ने पुरस्कृत किया है।

बता दें कि इस प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रखंड क्षेत्र के वर्ग आठ, नौ एवं दसवीं कक्षा के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया था। कक्षा आठवीं के बच्चों में प्रथम स्थान प्रतिक कुमार, द्वितिय स्थान हिमांशु कुमार एवं तृतीय स्थान अनुज कुमार एवं सुरज कुमार ने प्राप्त किया। वर्ग नौ मे प्रथम स्थान प्रिंस राज, द्वितीय स्थान नीतीश यादव एवं तृतीय स्थान मंटू कुमार ने प्राप्त किया।

वहीं कक्षा दसवीं में प्रथम स्थान गौतम कुमार, द्वितीय स्थान अंकुश कुमार एवं तृतीय स्थान अभिनित कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया। क्लब के सदस्य राजेश कुमार एवं अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि इन सभी विजेताओं के अलावे भी लाॅकडाउन में विकट उत्पन्न स्थिति को देखते हुए बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए एक से 50वें स्थान तक लाने वाले सभी बच्चों को समारोह मंच से पुरस्कृत करते हुए पढाई के प्रति हौसला बढाई गई है।

इस मौके पर मुख्य अतिथि सीआरपीएफ कमांडेट, अनुमंडल अस्पताल प्रभारी विद्या ज्योति, बीडीओ जयकिशन, बीएओ बीरमणी पाठक, समाजसेवी शिवशंकर दांगी, अजय प्रसाद दांगी आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser