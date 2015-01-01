पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

भेंट:कार्यकर्ताओं से सांसद सुशील ने की भेंट

इमामगंज3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शनिवार को इमामगंज विधान सभा क्षेत्र मे स्थानीय सांसद सुशील कुमार सिंह ने भ्रमण करते हुए क्षेत्र का हाल चाल की जानकारी ली। इस संबंध मे भाजपा प्रखंड अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर पाठक ने बताया कि इमामगंज स्थित संजय गांधी इन्टर महाविद्यालय मे कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को सुनी । इसके साथ ही क्षेत्र डुमरिया, दुबहल, रोंधा, रानीगंज, इमामगंज, विश्रामपुर के लोगों के परिजनों के आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें