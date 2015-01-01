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लोगों ने खूब की खरीदारी:धनतेरस पर बर्तन, ज्वेलरी व इलेक्ट्रॉनिक बाजार में रौनक

जगदीशपुर4 घंटे पहले
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धनतेरस के मौके पर गुरुवार को वर्तन, ज्वेलरी व इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में रौनक बनी रही। जगदीशपुर अनुमंडल के बिहिया, जगदीशपुर व शाहपुर में खरीददारी के लिए लोगों की भीड़ जुटने से चहल-पहल बनी रही। गुरुवार की सुबह से ही लोगों की भीड़ खरीददारी को लेकर बाजारों में दिखने लगी। विशेष रूप से वर्तन, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के साथ-साथ सर्राफा दुकानों पर ख़रीददारों की अच्छी खासी भीड़ नजर आयी।

कोरोना संकट मेें पहली बार धनतेरस के मौके पर विभिन्न दुकानदारों के चेहरे की रौनक वापस लौटती हुई दिखी। जगदीशपुर के दुकानदार रवि गुप्ता, पप्पू कसेरा व पिंटू सोनी ने बताया कि कोरोना काल में व्यवसायियों की कमर टूटने के बाद धनतेरस के बाजार से थोड़ी राहत मिली है। वहीं जगदीशपुर मेें धनतेरस के मौके पर खरीददारी को लेकर लोगों की उमड़ी भीड़ और मुख्य बाजार में बेरोकटोक वाहनों के परिचालन चालू रहने से पूरे दिन लोगों को भीषण जाम से जूझना पड़ा।

चर्चित व्यवसायिक मंडी बिहिया में भी धनतेरस पर खुब धन बरसे। बिहिया के व्यवसायिक मंडी में सजी वर्तन, ज्वेलरी व इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की दुकानों पर लोगों ने उत्साह के साथ खरीददारी की। कोरोना संकट के दौरान बाजार में पहली बार रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। संभावना है कि दीपावली को लेकर शुक्रवार को भी कारोबार काफी अच्छा होगा। शाहपुर बाजार में भी धनतेरस पर खरीददारी को लेकर गहमा-गहमी बनी रही।

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