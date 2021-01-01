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जीयर स्वामी बोले:दान, तप व ध्यान आत्मा के उद्धार व कल्याण के प्रमुख साधन

जगदीशपुर7 घंटे पहले
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  • जगदीशपुर के दयाराम पोखरा के पास बहरसी मां काली मंदिर के परिसर में लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का हुआ आयोजन

श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने रविवार को अपने प्रवचन में मानव कल्याण के सबसे सहज व सरल उपाय और धर्म के महत्व को बताया। नगर पंचायत, जगदीशपुर के दयाराम पोखरा स्थित बहरसी मां काली मंदिर के परिसर में आयोजित श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ के दौरान रविवार को अपने प्रवचन में जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री शुकदेवजी महाराज ने राजा परीक्षित को मानव कल्याण के लिए सबसे सहज व सरल उपाय परमात्मा के श्रीचरणों में चिन्तन बताया।

जिस अवस्था में और जिस व्यवस्था में रहे प्रभु का स्मरण, चिन्तन व ध्यान निरन्तर करते रहना चाहिये। शास्त्र में बताया गया है कि दान, तप और ध्यान आत्मा के उद्धार व कल्याण का प्रमुख साधन है। मनुष्य को अपनी मृत्यु को याद करते हुये बचपन, जवानी व बुढ़ापा में भगवान का चिन्तन मनन और उनके गुणों का श्रवण हर पल हर क्षण करते रहना चाहिए।

शास्त्र में कहा गया है साधक को संकट आने पर, मृत्यु निकट आने पर या अन्त समय आने पर घबराना नहीं चाहिए। भगवान प्रभु नारायण के नाम या (ओम) जप करते हुये शेष जीवन को बिताए और स्मरण करें। भगवान के स्वरुप का स्मरण करे।

वेद शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के श्रेष्ठ स्वरूप में (चतुर्भुज) स्वरूप एक है। स्वामी जी ने इस गूढ़ रहस्य को बताया कि चतुर्भुज का मतलब चार भुजा वाला स्वरूप जिसमें (शंख, चक्र, गदा, पद्म ) ऐसे स्वरूप वाले प्रभु को अपने दिल दिमाग में बैठाकर जप, तप, ध्यान व पूजन करना चाहिये। यही मानव जीवन के कल्याण का सबसे सरल और सुगम साधन है।

अच्छे लोगों में ही पाया जाता है धैर्य, क्षमा, संतोष व अलोभ
जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रायश्चित द्वारा हमारा समाधान हो ही जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिंदगी भर उल्टा-पुल्टा काम किया और चार धाम का यात्रा करने से हो जाएगा। केवल यज्ञ से, पूजा से, दान से, तप से व्यक्ति को धार्मिक नहीं माना जाएगा।

धर्म के 8 खंबे होते हैं। यज्ञ अध्ययन तप, दान। 8 खंभों में से चार खंभा साझी है। उसे अच्छे लोग भी करते हैं। बुरे लोग भी करते है और चार धर्म का जो खंभा है वह केवल अच्छे लोग ही करते हैं। यज्ञ बाबा विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे अच्छे लोग भी करते हैं और यज्ञ पापी रावण कुम्भकरण जैसे लोग भी करते हैं।

अच्छे लोग इसलिए करते हैं कि हमारे पास कुछ बल आ जाए कि उपकार करें। बुरे लोग इसलिए करते हैं कि दूसरे को सताएं। अन्य चार धर्म का जो खंभा है वह केवल अच्छे लोग में ही पाया जाता है। धैर्य, क्षमा, संतोष, अलोभ। साबुन, सर्फ, जल से कपड़ा की गंदगी साफ हो जाती है। परंतु और गंदगी साफ नहीं होती है। जो व्यक्ति धर्म करता है वह धार्मिक है। जो हठ करके धर्म करता है वह धर्माभास है।

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