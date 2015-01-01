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प्रशिक्षित स्वरोजगार योजना:हस्तनिर्मित वस्तुओं का लगा तीन दिवसीय हुनर बाजार

जगदीशपुरएक घंटा पहले
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  • ग्राहकों को खूब लुभा रहीं मिट्टी के वस्तुओं पर बनाई गईं भोजपुरी कलाकृतियां

नयका टोला में गुरुवार से तीन दिवसीय हुनर बाजार की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन बीडीओ कृष्ण मुरारी ने की। नाबार्ड भोजपुर द्वारा प्रायोजित सुक्ष्म उद्यमिता व नैब स्किल कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवी संस्था ‘’’’जन विकास क्रांति’’’’ द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्वरोजगार योजना के माध्यम से बनाए गए सामानों से हुनर बाजार को सजाया गया है।

संस्था के महासचिव हिमराज सिंह ने बताया कि हुनर बाजार में मिट्टी से बनाए गये भगवान लक्ष्मी जी-गणेश जी की आकर्षक मूर्तियां, दीपक, कलश, गमला, मोर वाले दीये समेेेत अन्य सामानों पर उकेरे गए भोजपुरी कलाकृतियां ग्राहकों को लुभा रही है। हुनर बाजार के उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीडीओ कृष्ण मुरारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को संस्था द्वारा प्रशिक्षित कर उनके कला में जो रचनात्मक प्रयोग करके दीपावली के समान जो बनाए गए है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विलुप्त होती कला की परंपराएँ जीवंत हो गयी है। यह वास्तव में काफी सराहनीय कार्य है। ग्रामीण महिलाओं को इस कार्यक्रम में जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में संस्था का योगदान प्रशंसनीय है। इस मौके पर हिमराज सिंह, कुमारी स्नेहा सिंह, आरती कुमारी, नीलम कुमारी, प्रिया कुमारी, राहुल राज, करन सिंघानिया, प्रिया कुमारी, काजल कुमारी व लालसा कुमारी समेत अन्य मौजूद थे।

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