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प्रवचन:जहां शराब, जुआ हो व सदाचारी व्यक्ति का अनादर हो, वह घर श्मशान के समान: जीयर

जगदीशपुरएक घंटा पहले
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श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने बुधवार को अपने प्रवचन में कहा कि गंगा स्नान का मतलब अनीति, अन्याय, बेईमानी, अधर्म व पाप का त्याग से है। जगदीशपुर नगर के दयाराम पोखरा स्थित बहरसी मां काली मंदिर के परिसर में आयोजित श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ में संतश्री जीयर स्वामी जी के अमृत रूपी वाणी सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही।

विभिन्न प्रसंगों को सुनकर भक्तगण काफी भावविभोर हुए। जीयर स्वामी जी ने कहा कि शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस प्रजा में व जिस समुदाय में ईश्वर-ब्रम्ह को कभी याद न किया जाता हो, कभी चिंतन न किया जाता हो, नितध्यासन न किया जाता हो व गुणगान न किया जाता हो वह घर श्मशान के समान बताया गया है।

जहां पर सदाचारी, संत महात्मा, ज्ञानी स्त्रियों का आदर नहीं हो व बालकों को शिक्षा न दिया जाता हो वह घर श्मशान के समान बताया गया है। जहां पर जुआ खेला जाता है, शराब का व्यसन है, अनेक प्रकार खान पान उपद्रवकारी है व मांस इत्यादि का सेवन होता हो वह भी घर श्मशान के समान बताया गया है।
संस्कार, सभ्यता, सरलता, सहजता और कोमलता है मानव संस्कृति की पहचान
जीयर स्वामी जी ने कहा कि भोजन तो अनेक योनियों में हम करते हैं शयन तो हम अनेक योनियों में हम करते हैं। संतान उत्पति तो अनेक योनियों में करते हैं। केवल इसके लिए इस संसार में हम जन्म नहीं लिए हैं। यदि इन सबके लिए इस संसार में हम आए होते तो परमात्मा हमलोगों को मनुष्य नहीं बनाते बल्कि इसके जगह पर और कोई जन्तु बनाते। मानव की पहचान संस्कृति है, संस्कार है। सभ्यता है, सरलता है, सहजता है, कोमलता है। यदि यह मनुष्य में न हो केवल संसार में पशुओं के समान भोजन करे, संतानोत्पत्ति करे मनुष्य और पशु में कोई अंतर नही है।
उमड़ा जनसैलाब, भव्य भंडारा में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
जगदीशपुर नगर के दयाराम पोखरा स्थित बहरसी मां काली मंदिर के परिसर में आयोजित श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ में बुधवार को आखिरी दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ा रहा। स्वामी जी से सैकड़ों लोगों ने दीक्षा भी ग्रहण किया। बुधवार को भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिला-पुरूष श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच महायज्ञ स्थल की रौनक देखते ही बना। श्रद्धा व आस्था के बीच पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। महायज्ञ आयोजन समिति के लोग व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाने में जुटे रहे।

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