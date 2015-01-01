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इस्तीफा दिया:मांझी में हार के बाद माधवी ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया

जलालपुर4 घंटे पहले
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मांझी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के जदयू की प्रत्याशी माधवी सिंह ने अपनी हार के दो दिनों बाद ही महिला जदयू की जिलाध्यक्ष पद के साथ-साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है।उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण अपरिहार्य कारणों को बताया है।हालांकि उनके इस्तीफे के बाद मांझी में चर्चा का विषय बना रहा।मांझी सहित जिले में जदयू को मजबूत करने में उनका खासी भूमिका थी।महिलाओं को जदयू से जोड़ने में उनकी प्रमुख भूमिका रही।मांझी में काफी कम दिनों में ही अपनी पहचान बना ली थी।विधानसभा चुनाव में हुए कड़े मुकाबले में वे तीसरे स्थान पर खिसक गई थी।

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