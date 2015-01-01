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कार्रवाई:कलेर में 12 क्विंटल जावा महुआ और 10 क्विंटल खल्ली लोड पिकअप जब्त, चालक हिरासत में

जहानाबाद3 घंटे पहले
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  • वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली सफलता, झारखंड के हरिहरगंज से हुआ था लोड, पटना करना था डिलेवरी
  • बुधवार की रात पुलिस अधिकारी ने की कार्रवाई, मुख्य व्यवसायी के बारे में नहीं चला पता

बुधवार की रात बुलाकी बिगहा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर एक पिकअप भान से 12 क्विंटल जावा महुआ के साथ 10 क्विंटल रेड़ी का खल्ली बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गयी है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 139 के सहारे उजले पिकअप रंग की गाड़ी मे अवैध सामान लोड कर पटना की ओर जा रही है।

उस समय दीवा गश्ती पर कार्यरत सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह नेशनल हाईवे पर गश्ती कर रहे थे। उन्हें फोन से हिदायत दिया गया कि औरंगाबाद की तरफ से आ रही उजले पिकअप वैन जिसका नंबर बीआर 01 जी एस 8260 है। उस पर आपत्तिजनक सामान लादकर पटना की तरफ जा रही है। तत्पश्चात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह गाड़ियों का तलाशी लेना शुरू किया। तक्षण दिए गए सूचना के अनुरूप पश्चिम के तरफ से सफेद रंग की पिकअप वैन आती हुई दिखाई दी। मौके पर वैन को रुकवा कर चालक से पूछताछ किया गया तो पहले चालक ने इस तरह के किसी भी सामान लोड होने के बारे में इनकार करता रहा। लेकिन गाड़ी से आ रहे दुर्गंध से पता चलते देर नहीं लगी कि इसमें जावा महुआ लदा हुआ है। तत्काल चालक एवं गाड़ी को कब्जे में लेकर थाना लाया गया और उसमें लदे सामान का जांच पड़ताल की गयी, तो शुरू में गाड़ी के ऊपर ऊपरी हिस्सों में जूट के बोरी में रेड़ी का खल्ली देखकर थोड़ी देर के लिए पुलिस असमंजस में हो गई।

पहले चालक ने भरमाया, लेकिन गहन जांच हुई तो बरामद हुआ जावा महुआ
कलेर थाना परिसर में गाड़ी की तलाशी ली गयी तो उसके डाले में जूट की बोरी में 20 बैग रेड़ी के खाल्ली तथा उसके नीचे छिपा कर रखे हुए प्लास्टिक के बोरे में 30 बैग जावा महुआ बरामद किया गया। मौके पर जावा महुआ का वजन किया गया तो प्रत्येक बैग में 40 कलो वजन था।

इस दौरान चालक शैलेंश कुमार 20 वर्षीय पिता विनय प्रसाद ग्राम नौतन थाना कादिरगंज जिला पटना का रहने वाला ने बताया कि झारखंड के हरिहरगंज से जावा महुआ को लोड किया गया था, और पटना पहुंचाना था। लेकिन चालक ने यह बताने से इनकार किया कि पटना के किस जगह पर माल ओवर करना था,और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। मुख्य व्यवसाई के बारे में उसने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी।

31 लीटर शराब के साथ तीन धंधेबाज को पुलिस ने पकड़ा
क्राइम रिपोर्टर अरवल।शराब के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में उत्पाद विभाग ने अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया। जिसमें 31 लीटर चुलाई शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। उत्पाद निरीक्षक गोपी किशन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में सदर थाना क्षेत्र के पिपरा बंगला से 11लीटर चुलाई देशी शराब के साथ गौरव कुमार को गिरफ्तार किया।

शहर तेलपा रोड में रामगढ़ मोड़ के पास गुड्डू चौधरी को 15 लीटर चुलाई शराब के साथ वहीं विकास कुमार को 5लीटर चुलाई देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस अभियान में प्रशिक्षु अवर निरीक्षक अमरेश कुमार के साथ अन्य बल शामिल थे। सभी कारोबारियों को जेल भेज दिया गया।

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