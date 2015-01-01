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गिनती:बैलेट के लिए 16 और ईवीएम से गिनती के लिए 14 टेबल

जहानाबाद3 घंटे पहले
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  • तीन विधानसभा क्षेत्र के मतों की होगी गिनती

जिले में तीनो विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब अफसर व विभिन्न दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार मतगणना की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट गए है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन के अधिकारी मतगणना केन्द्र पर विधी-व्यवस्था के संधारण एवं वोटों की गिनती की तैयारी में दिन-रात लगे हुए है। वहीं दुसरी तरफ राजनीतिक दलों ने मतगणना को लेकर एजेंटों को बहाल करने की प्रक्रिया में माथा पच्ची कर रहे है। उम्मीद्वारों द्वारा वैसे लोगों का चयन मतगणना एजेंट के लिए किया जा रहा है, जो इवीएम व वीवीपैट के द्वारा की जाने वाली वोटों की निगती के बारे में जानकारी रखते हो। जिला निर्वाची पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती के लिए आरओ व पोस्टल बैलेट को लेकर कुल 16 टेबल लगाए जाएंगे।

उन्होने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इवीएम में पड़े वोटों की गिनती के लिए कुल 14 टेबल लगाए जाऐंगे। इसके अलावा हर क्षेत्र में एक आरओ व पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अलग-अलग टेबल लगाया जाएगा। आरओ टेबल के पास में खुद उम्मीदवार या फिर उनका चुनाव एजेंट रहेंगे। जबकि पोस्टल बैलेट की गिनती के दौरान उम्मीदवारों का मतगण़ना एजेंट रह सकते है। उन्होंने बताया कि मतगणना एजेंट बहाल करने के लिए सभी उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत करा दिया गया है।

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