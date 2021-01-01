पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

इंटरमीडिएट परीक्षा:विभिन्न केन्द्रों से 17701 में से 192 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

जहानाबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा तीसरे दिन बुधवार को शांतिपूर्ण, स्वच्छ व कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो गई। मंगलवार को कुछ केन्द्रों पर कदाचार के मामले सामने आने के बाद की गई भारी संख्या में निष्कासन के बाद अगले दिन बुधवार को हर जगह विशेष चौकसी की वजह से परीक्षा पूरी तरह से कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। इस दौरान कदाचार के आरोप में एक भी परीक्षार्थी को परीक्षा से नहीं निष्कासित किया गया। प्रथम पाली में डीएम नवीन कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ विभिन्न केंद्रो का निरीक्षण करते हुए केंद्राधीक्षकों को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित केन्द्रों के परीक्षार्थियों को तनावमुक्त होकर परीक्षा देने की सलाह दी। बुधवार को प्रथम एवं दूसरी पाली में 17893 परीक्षार्थियों को शामिल होना था लेकिन परीक्षा में 17701 परीक्षार्थी शामिल हुए जबकि 192 अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में आयोजित रसायन शास्त्र विषय में 10827 में 10698 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए जबकि 129 अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय में 7066 में 7003 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए जबकि 63 अनुपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser