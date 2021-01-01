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गिरफ्तारी:5 फरार आरोपी व वारंटी धराए, भेजे गए जेल

जहानाबाद7 घंटे पहले
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पुलिस ने फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाकर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हुलासगंज थानाध्यक्ष दीपक ने बताया कि हुलासगंज में हुए रोड जाम एवं पथराव में नामजद चार आरोपियों मोहन कुमार, विजय कुमार, पवन मिस्त्री व मुकेश यादव को पुलिस ने छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी अवनीश कुमार को पकड़ा गया है।

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