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मिलेगी राहत:मलहचक रोड में बाल्टी फैक्टरी मोड़ के पास जल निकासी के लिए बनेगा छोटा पुल, अधिकारियों ने लिया जाएजा

जहानाबादएक घंटा पहले
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  • शहर में जल निकासी वाले प्रमुख इलाकों का किया भ्रमण, लोगों को मिलेगी सहूलियत

शहर में जल निकासी से उत्पन्न समस्या वाले प्रमुख इलाकों का नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बुधवार को जायजा लिया। डीएम नवीन कुमार के निर्देश पर बुधवार को उन्होंने मलहचक इलाके में बन रहे अलगाना नाला की प्रगति का स्थलीय जायजा लिया। मल्लहचक कुटिया तक पूरा हो चुके नाला निर्माण में उन्होंने एजेंसी कर्मियों को और तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही बाल्टी फैक्ट्री मोड़ पर नए पुलिया के निर्माण कराने की जरूरत महसूस करते हुए दो-तीन दिनों के अंदर स्टीमेट बनाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने निर्माण एजेंसी को हर 20-25 फीट पर कचड़ा निकालने के नाले पर ढक्कन बनाने को कहा। साथ ही लेबलिंग पर भी ध्यान देने का दिशा निर्देश दिया ताकि पानी निकासी में कहीं कोई परेशानी न हो सके।

एजेंसी ने एक महीने का वक्त मांगते हुए निर्माण कार्य को पूरा करने का भरोसा दिलाया। निर्माण एजेंसी को पुराने नाले के कचरे को फेंकने के दौरान सावधानी बरतने को कहा ताकि ट्रैक्टर से हटाने के दौरान सड़क पर गंदगी नहीं पसरे। कार्यपालक पदाधिकारी ने मलहचक रोड में कुटिया पर से बाल्टी फैक्ट्री मोड़ तक जलजमाव की समस्या को देखा तथा उसे शीघ्र ठीक करने का भरोसा दिलया। इस संबंध में सिटी मैनेजर को जल जमाव वाले सड़क पर विभिन्न जगह गड्ढों में स्टोन सैंड से भरने के लिए दो दिनो का वक्त दिया ताकि इलाके के लोगों को सड़क पर जल जमाव से शीघ्र निजात मिल सके।

स्थानीय लोगों ने समस्या से कराया अवगत
अधिकारी के साथ कई स्थानीय निवासी भी मौके पर मौजूद रहकर समस्या से अवगत कराया। अधिकारी ने बताया कि शहर के विभिन्न प्रमुख सड़कों व नालों के निर्माण की टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शीघ्र ही तकनीकी बाधाओं को दूर कर क्षतिग्रस्त प्रमुख सड़कों व नालों का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। मलहचक मोड़ से बाल्टी फैक्ट्री तक की सड़क के निर्माण के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है।

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