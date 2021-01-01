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बाइपास निर्माण:अधिकारियों व किसानों के बीच वार्ता के बाद बाइपास निर्माण का रास्ता हुआ साफ

जहानाबादएक घंटा पहले
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किसान व अधिकारियों के बीच पिछले तीन दिनों से चल रही वार्ता के बाद आखिरकार जिला प्रशासन के सधे हुए अंदाज से एनएच बायपास निर्माण में आ रही बाधा को बुधवार को फाइनल राउंड के हुई वार्ता के बाद दूर कर लिया गया है। डीएम नवीन कुमार व एसडीओ निखिल धनराज निपनकर के साथ हुई वार्ता के बाद किसानों ने फिलहाल पूर्व में निर्धारित मुआवजा लेकर रोड निर्माण कार्य में बाधा नहीं डालने पर सहमति जताई। वही संबंधित जमीन मालिकों ने समुचित मुआवजा की मांग को लेकर ऑर्बिटेशन में कमिश्नर के पास अपील करने की बात भी कही है। मालूम हो कि दौलतपुर मौजा में एनएच के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के समुचित मुआवजा की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार को एनएच बायपास का सड़क निर्माण कार्य को रोक जमकर आक्रोश जताया था। कामदेव बीघा, दौलतपुर, शाहबाजपुर आदि के किसानों का कहना था कि उन्हें सरकारी स्तर पर उनकी जमीन पर सड़क निर्माण के लिए नोटिस नही दिया गया। विरोध के बाद बीते तीन दिनों से अधिकारियों व किसानों के साथ वार्ता चल रही थी।

समुचित मुआवजा की मांग को लेकर कमिश्नर के पास आर्बिटेशन में अपील करेंगे संबंधित किसान

मुआवजा राशि 6 के बजाय 25 लाख का कर रहे दावा
डीएम, एसडीएम एवं भू अर्जन पदाधिकारी के साथ हुई वार्ता के दौरान सड़क निर्माण के लिए शुरुआत में जमीन चिन्हित कर निर्धारित जमीन से बाहर गड्ढा आदि नहीं करने करने का भरोसा देते हुए अधिकारियों ने किसानों की मांग पर सहमति जताई। कामदेव विगहा के मनोज कुमार, बृजेश कुमार ने कहा कि सडक निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन को शहरी है। जिससे मुआवजा राशि छह लाख के बजाय पच्चीस लाख होना चाहिए।

मुआवजे की दर में स्थानीय अधिकारी नहीं कर सकते परिवर्तन
इधर प्रशासन का कहना है कि उन्हें फिलहाल इसलिए निर्धारित दर पर मुआवजा ले लेना चाहिए क्योंकि तत्काल कोई भी अधिकारी मुआवजे की दर में चाहकर भी परिवर्तन नहीं कर सकता। सक्षम प्राधिकार या कोर्ट के निर्देश के बाद नए तय दरों पर निश्चित रूप से किसानों को मुआवजा मिलेगा। किसानों ने दौलतपुर मौजा 382 का सरकारी स्तर पर रजिस्ट्री में निर्धारित दर का भी प्रमाण पेश किया। जिसके बाद अधिकारियों ने किसानों की बातों पर सहमति जताते हुए फिलहाल पूर्व के निर्धारित मुआवजा लेने पर राजी किया। वही राशि बढ़ाने के लिए आर्बिट्रेशन में कमिश्नर के पास अपील करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल उन्हें पूर्व मे निर्धारित मुआवजा राशि ले लें। साथ ही बाद में आर्बिट्रेशन का निर्णय उनके पक्ष में आया तो उन्हें नई दरों पर मुआवजा राशि निश्चित रूप से दी जाएगी।

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