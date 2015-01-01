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गिरफ्तारी:लाखापुर से नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर धराया

जहानाबाद2 घंटे पहले
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  • अंधेरे का फायदा उठाकर गुड्डू शर्मा अन्य साथियों के साथ भागने में रहा सफल

परसबीघा थाना क्षेत्र के लाखापुर गांव से पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर शत्रुघन राम को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाकपा-माओवादी के शीर्ष नेता गुड्डू शर्मा और लाइटर अपने अन्य साथियों के साथ भागने में सफल रहा। एएसपी अभियान अयोध्या कुमार सिंह ने बताया कि एसपी मीनू कुमारी को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा-माओवादी का ओहदेदार नेता गुड्डू शर्मा परस बीघा थाना क्षेत्र के लखापुर गांव के आसपास अपने अन्य साथियों के साथ मीटिंग करने वाला है।

सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर पूरे गांव के घेराबंदी की गई। जब वे लोग वहां पहुंचे तो गांव के बधार में कुछ लोग आपस में बातचीत करते सुने गए। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान गांव के बधार से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जबकि अन्य लोग अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शत्रुघन राम बताया। वह लखापुर गांव का ही रहने वाला है।
जहानाबाद और नवादा में नौ अपराधिक मामले दर्ज हैं, जांच में जुटी पुलिस

संगठन में नए लड़के को जोड़ने की बना रहे थे योजना
पुलिस को शत्रुघन ने बताया कि गुड्डू शर्मा मीटिंग में आया हुआ था। वह फिर से संगठन को मजबूत बनाने एवं संगठन में नए लड़के को जोड़ने की योजना बना रहा था। एएसपी ने बताया कि नक्सलियों के भागने की दिशा में काफी दूरी तक पीछा किया गया। लेकिन, अंधेरा और झाड़ी का फायदा उठाकर गुड्डू शर्मा अपने अन्य साथियों के साथ भागने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शत्रुघ्न राम के खिलाफ अपराध की लंबी फेहरिस्त है। संगठन में उसका ओहदा एरिया कमांडर का है। उसके खिलाफ जहानाबाद और नवादा जिले के अलग-अलग थाने में नौ अपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त अपराध के अन्य मामले के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

एटीएम से डाटा चोरी करते दो साइबर अपराधी गिरफ्तार, केस दर्ज
बंधुगंज बाजार स्थित इंडिया कैस एटीएम से डाटा की चोरी करते दो साइबर अपराधियों को लोगों ने धर दबोचा। दरअसल इंडिया कैस एटीएम में दो साइबर अपराधी काफी देर से घूसे हुए थे। सभी लोगों को शक हुआ और उस एटीएम में प्रवेश कर गए इस दौरान लोगों ने देखा कि उक्त दोनों साइबर अपराधी एटीएम के डिवाइस से छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनके द्वारा इसकी तत्काल सूचना घोसी थाने को दी गई। सूचना मिलते ही घोसी पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे धर दबोचा। उन दोनों के पास कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले एक डिवाइस मौजूद था। दोनों गया जिले के उतरामा गांव निवासी धनंजय कुमार एवं महाराजगंज गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार बताये जाते हैं।

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