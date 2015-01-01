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दुर्घटना:सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक जख्मी

जहानाबाद5 घंटे पहले
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शहर स्थित फिदा हुसैन मोड़ के समीप गुरुवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक आशिंक रुप से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर बाइक पर सवार एक युवक अरवल मोड़ से स्टेशन की ओर जा रहा था। इसी क्रम में फिदा हुसैन मोड़ के समीप सड़क पर एक महिला अचानक से तेजी से आ गई। महिला को बचाने के क्रम में बाइक सवार युवक गिर गया।

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