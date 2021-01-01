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गिरफ्तारी:बाइक से शराब की डिलेवरी करने जा रहा धंधेबाज गिरफ्तार, 24 लीटर शराब जब्त

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा गया

ओकरी ओपी की पुलिस ने रविवार को गुप्त सूचना के अाधार पर वाहन जांच अभियान के दौरान एक युवक को 24 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार युवक मसौढ़ी थाना क्षेत्र के खरजावां निवासी विजेन्द्र कुमार बताया जाता है। ओपी प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि रविवार को मसौढ़ी और ओकरी सड़क मार्ग पर एक युवक के शराब के साथ आने की सूचना मिली थी। सूचना के आलोक में वहां से गुजर रहे वाहनों एवं बाइक पर नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में एक युवक होंडा बाइक से आता दिखाई पड़ा। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 24 लीटर देसी शराब जब्त की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली है। गिरफ्तार युवक के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

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