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वैक्सीन:10 फरवरी तक प्रथम चरण के हेल्थ वर्करों को लगेगी वैक्सीन

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • बढ़ेंगी टीका केन्द्रों की संख्या, कवायद जारी

जिले में कोरोना संक्रमण के खिलाफ कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में हेल्थकेयर वर्करों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार सिन्हा ने जरूरी तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। दरअसल तय कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी तक कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रथम खुराक का टीकाकरण पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना है। जिले में पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण समय अनुसार सत्रों का निर्धारण नहीं हो पा रहा था। फलस्वरूप जिलों को दो ग्रुप में विभाजित करते हुए क्रमशः सोमवार, गुरुवार तथा मंगलवार, शनिवार को कोविड19 टीकाकरण कराए जाने का निर्देश निर्गत है। उक्त निर्देश को विलोपित करते हुए जिले में स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है।
लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए टीका केन्द्रों का होगा निर्धारण : सीएस ने बताया कि स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए सत्र का निर्धारण किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार सत्रों की संख्या एवं सत्र पर लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। सत्र पर यदि वैसे लाभार्थी उपस्थित हो जाते हैं जिनका पंजीकरण पोर्टल पर है परंतु उस दिन के ड्यू लिस्ट में नामित नहीं है, तो उनकी विवरणी की पोर्टल पर जांच कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि इस सुविधा के जरिये सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, सिर दर्द, पेट दर्द, त्वचा संबंधी बीमारी, संक्रामक रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन के जरिये चिकित्सक व विशेषज्ञ से परामर्श लिया जा सकता है।

राजस्व कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने का निर्देश
वैक्सीन की के उपलब्धता के अनुसार राजस्व कार्य से जुड़े सभी सरकारी (संविदा) सहित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का कोविड-19 का टीकाकरण कराया जाना है। इसके लिए विभाग के राजस्व कार्य से संबंधित सभी स्तर के पदाधिकारियों व कर्मियों की सूची भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में तैयार कर जिला के सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ समिति को कार्यालय द्वारा कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जाए एवं कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर ही भारत सरकार द्वारा वैक्सीन की उपलब्धता के उपरांत टीकाकरण किया जाएगा।

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