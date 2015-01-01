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डूबने से मौत:शौच के लिए आए युवक की कन्हैया बिगहा के पास फल्गू में डूबने से मौत

जहानाबाद3 घंटे पहले
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  • नदी किनारे चप्पल देख हुई आशंका, गोताखोरों से ली गई मदद

मखदुमपुर प्रखंड के विशुनगंज ओपी क्षेत्र अंतर्गत कन्हैया बिगहा गांव के समीप गुरुवार की अहले सुबह फल्गू नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामाशीष केवट के बेटे संतोष केवट के रुप में हुई है। परिजनों का कहना है कि गुरुवार की अहले सुबह वह घर से शौच के लिए बाहर निकला था। काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन की गई। उसकी खोजबीन करते-करते गांव के लोग नदी किनारे पहुंचे। नदी किनारे चप्पल देख लोगों को आशंका हुई कि शायद व नदी में डूब गया है।

इसके बाद नदी में उसकी खोजबीन शुरु हुई। गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से उसका शव बाहर निकाला गया। ओपी प्रभारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पचकर पूरे मामले की छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद भेजा गया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।

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