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मांग:बंद पड़े टयूबबेल काे जल्द चालू कराने की मांग

जहानाबाद5 घंटे पहले
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मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी सरेण पंचायत के टेहटा रजायन का टयूबबेल पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। टयूबबेल बंद रहने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। पूर्वी सरेण विकास समिति की अध्यक्ष मानती कुमारी, किसान नेता कृष्णा प्रसाद कुशवाहा, विद्यासागर प्रसाद कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार उर्फ रायजी, संजय कुमार समेत लोगों ने बंद पड़े टयूबबेल का जल्द से जल्द चालू कराने की मांग लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता और स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से की है। किसानों का कहना है कि इसे चालू कराने के लिए पिछले आठ महीने से अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई जा रही है। लेकिन, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

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