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मांग:गांधीनगर में ट्रांसफॉर्मर को ऊंचा करने की मांग

जहानाबाद5 घंटे पहले
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गांधी नगर मोहल्ले में सड़क किनारे लगे ट्रांसफर्मर की उंचाई काफी कम रहने के कारण हमेशा खतरा मंडराता रहता है। स्थानीय निवासी शशि कुमार, आलोक कुमार समेत कई लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले में पहले पीसीसी सड़क नहीं बनी थी। कच्ची सड़क रहने के कारण ट्रांसफर्मर की उंचाई ठीक थी। अब पीसीसी सड़क बनने के कारण उसकी उंचाई काफी कम हो गई है।

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