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ऑनलाइन:जनप्रतिनिधियों की संपत्ति का ब्योरा होगा ऑनलाइन

जहानाबाद3 घंटे पहले
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अफसरों व जनप्रतिनिधियों की संपति पर सरकार की नजर है। अफसरों के बाद अब जनप्रतिनिधियों के संपति का ब्योरा भी सार्वजनिक किया जा रहा है। डीएम नवीन कुमार ने सरकार के निर्देश पर जिले के सभी बीडीओ को जनप्रतिनिधियों के संपति का ब्योरा जल्द जिले के वेबसाइट पर ऑपलोड कराने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि अब तक बहुत कम जनप्रतिनिधियों के संपति का ब्योरा जिले के साइट पर अपलोड हो पाया है। जिला प्रशासन के एक वरीय अधिकारी ने यह बताया कि सरकार द्वारा जारी पत्र के आलोक में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य, पंच एवं सरपंच आदि सभी जनप्रतिनिधियों के संपति का ब्योरा जिले के वेबसाइट पर ऑपलोड करना है।

ताकि आम लोग भी जिले का साइट खोलकर जनप्रतिनिधियों के संपति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। उधर जानकार सूत्रों की माने तो विभिन्न पदों पर कार्यरत जिले के कुछ जनप्रतिनिधियों की संपति पांच साल में काफी बढ़ गई है। जनप्रतिनिधी बनने से पहले साइकिल पर चलने वाले मोटरसाइकिल एवं मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग लग्जरी गाड़ी पर सफर कर रहे हैं। आम लोगों का यह भी कहना है कि जिस रफ्तार में जनप्रतिनिधियों के संपति में इजाफा हुआ, उस रफ्तार में क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हो सका है।

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