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रतनी:रघुनाथगंज छठ घाट पर भक्ति गीतों से छठमय हुआ वातावरण

जहानाबाद2 घंटे पहले
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  • लोकगायिका नीतू नवनीत ने टीम के साथ गाया गीत

प्रखंड क्षेत्र के सेसम्बा पंचायत अन्तर्गत रघुनाथगंज स्थित सूर्यमंदिर परिसर में बुधवार को प्रसिद्ध लोक गायिका नीतू नवनीत की अगुआई में छठ गीतों का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीतू ने इस माैके पर पारंपरिक छठ गीतों की प्रस्तुति करके वातावरण को पूरी तरह से छठमय कर दिया।

गणेश वंदना से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छठ विश्व का सबसे बड़ा लोक पर्व है जिसे भारत के साथ-साथ नेपाल, मॉरीशस, फिजी, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अनेक देशों में मनाया जाता है। उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को अर्घ्य देने की जो शानदार परंपरा छठ पर्व में है।

वह इसे दुनिया का विशिष्ट पर्व बनाता है। इस त्यौहार में शास्त्रीय विवेचना और वैदिक मंत्रों की जगह लोक परंपरा और लोकगीतों को महत्वपूर्ण माना गया है। इस लोक पर्व के दौरान गाए जाने वाले लोकगीतों में एक विशेष मिठास होती है । गीतों के हर शब्द में पवित्रता झलकती है।
केलवा के पात पर उगेलन सुरूजमल झांके झुके...
कार्यक्रम में उन्होंने केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके झुकें, हम करीला छठ बरतिया कि झॉके झुँके, उगी हे सुरुज देव होते भिनुसर्वा अरग के रे बेरिया रे, कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, मारबो रे सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझाए केलवा जे फरेला घवद से ओह पर सुगा मंडराय, पहिले पहिले हम कईली छठ मैया बरत तोहार, पटना के घाट पर हमहूं अरगिया देहब हे छठी मैया, हम ना जाईब दूसरा घाट हे छठी मैया, कौने खेते जनमल धान सुधान हो, कौन एक खेते डटहर पान, चननी तानले चलथी रघुबीर सेवका घुटी भर धोती भीजे ना और सोना सटकोनिया हे दीनानाथ सहित अनेक लोक गीतों की प्रस्तुति करते उपस्थित श्रोताओं के मन को मोह लिया।

उपस्थित महिलाएं छठ गीतों पर झूमती रहीं और लोक गायिका नीतू नवनीत के साथ गीतों को गाती रहीं। नीतू ने कहा कि पारिवारिक सुख समृद्धि, संतान तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आदि देव सूर्य की पूजा प्राचीन काल से की जाती रही है। महाभारत के कई प्रसंगों में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है।

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