पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी:पटना-डोभी एनएच को लेकर डीएम ने दी हिदायत, कहा- बिना कारण लेट न करें

जहानाबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिलाधिकारी ने एनएच व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया जरूरी निर्देश
  • रैयतों को मुआवजे की राशि देने को लेकर शिविर लगाने पर दिया गया जोर

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने एनएच-83 यानि पटना-डोभी मुख्य सड़क के फोरलेनिंग के लटके काम को शुरू करने के लिए संबंधित एजेंसियों व एनएच के अधिकारियों को ताजा निर्देश जारी किया है। गुरुवार को उन्होने अपने कार्यालय कक्ष में एनएच -83 के कार्योे की प्रगति की समीक्षा के बाद संबंधित अधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी को उक्त आशय की हिदायत दी।

डीएम ने कहा कि अब बेमतलब और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले कुछ तकनीकी वजहों से पुरानी एजेंसी के काम से हट जाने की वजह से इस अंर्तराष्ट्रीय पर्यटन के महत्व वाली सड़क के निर्माण में बाधा पड़ी थी। अब नई एजेंसी का चयन कर लिया गया है। संबंधित भूमि अधिग्रहण व अतिक्रमण हटाने का काम जिला प्रशासन के स्तर से पूरा हो चुका है। ऐसे में व्यापक जनहित के महत्व के इस सड़क के निर्माण पर हर किसी को पूरी गंभीरता से काम करना होगा।
जांच कर एलपीसी निर्गत करें सीओ
बैठक में उदेरा स्थान बराज में पड़ने वाले भू-स्वामी को कागज का जांच कर एलपीसी निर्गत करने का निर्देश दिया। साथ हीं अंचल अधिकारी, जहानाबाद, काको एवं मखदुमपुर को निर्देश दिया कि भू-अर्जन हेतु प्राप्त एलपीसी को जांच कर जांच प्रतिवेदन जिला भू-अर्जन कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि मुआवजा से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। बैठक में जिलाधिकारी के साथ-साथ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जहानाबाद, काको एवं मखदुमपुर, कार्यपालक अभियंता के साथ-साथ कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इवनिंग कॉलेज को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश
बैठक में अंचल अधिकारी, मखदुमपुर को निर्देश दिया गया कि एनएच-83 में पड़ने वाले इंवनिंग काॅलेज, मखदुमपुर को किसी दूसरे स्थान को चिन्हित कर स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ हीं अंचल अधिकारी, मखदुमपुर को नेर गांव के महादलित टोला में बने आवास धारकों को कही अन्य स्थान चिन्हित कर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया तथा एनएचआई को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित लाभुकों को शीघ्र आवास पुनः बनाकर सुपूर्द करे।

अधिग्रहण व मुआवजे के भुगतान की हुई समीक्षा
बैठक में जिलाधिकारी ने एनएच-83 के कार्यो की संबंधित अधिकारियों से अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। बाद में उन्होने कार्यकारी एजेंसी को बिना देर अब काम शुरू करने का निर्देश दिया। भूअर्जन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एनएच -83 के निर्माण के लिए अधिग्रहण होने वाले जरूरी भूमि का चयन कर लिया गया है।

साथ हीं अधिग्रहित जमीन का मुआवजे का संबंधित अधिकांश लोगों को भुगतान कर दिया गया है। डीम ने शेष बचे जमीन मालिकों काे अधिग्रहण की राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी को क्षेत्र में शिविर लगा कर आवश्यक कागजात लेकर भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य शीघ्र करने का निर्देश दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें