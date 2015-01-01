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तोड़फोड़:सिगरेट देने में देरी करने पर नशे में धुत युवकों ने दुकान में की तोड़फोड़

जहानाबाद3 घंटे पहले
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  • एकबार समझाने के बाद दोबारा झुंड बनाकर जुटे शरारती तत्व

सिगरेट देने में देर करने पर नशे में धुत शरारती तत्वों ने पहले दुकानदार से गाली-गलौज की और इसके बाद झुंड बनाकर दुकान में तोड़फोड़ की। इस दौरान बदमाशों ने दुकान में रखे सामान सड़क पर फेंक दिए और दुकान के आगे लगी बिजली की मीटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना टेहटा ओपी क्षेत्र के टेहटा मेला रोड मोड़ की है। इस संदर्भ में पीड़ित दुकानदार ने पांच-छह लड़कों के खिलाफ स्थानीय ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। दुकानदार रामानंद के लड़के ने बताया कि बुधवार की रात उसके पिता दुकान पर थे। वे कुछ ग्राहकों को सामान दे रहे थे। इसी क्रम में नशे में धुत दो-तीन लड़के दुकान पर आये और सिगरेट की मांग की। पहले से आये ग्राहक को सामान देने के क्रम में सिगरेट देने में थोड़ी देर हो गई।

इतने में नशे में धुत लड़कों ने गाली-गलौज देनी शुरु कर दी। जब उसके पिता ने विरोध जताया तो वे लोग दुकान में रखे सामान सड़क पर फेंकने लगे। हंगामा होता देख आसपास के लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा बीच-बचाव करने के बाद मामला शांत हो गया और लोगों ने नशे में धुत लड़कों को वहां से भगा दिया। इसके बाद दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चले गये। थोड़ी देर बाद शरारती तत्व झुंड बनाकर हॉकी स्टिक और डंडा लेकर दुकान पर धमक गए। शरारती तत्वों ने दुकान के आगे लगे बिजली के मीटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। दोबारा हंगामा होने पर फिर आसपास के लोग जमा हुए और इसकी सूचना पुलिस काे दी।

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