पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नोटिस:बिजली बिल बकाएदारों को भेजा जा रहा नोटिस

जहानाबाद5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाके के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही सामत आने वाली है।इन क्षेत्रों के बिजली बिल बकाया रखने वाले सभी उपभोक्ताओं को 15 दिनों में विभिन्न माध्यमों से नोटिस मिलेगा।अगर विभाग के द्वारा तय किए गए समय सिमा तक उपभोक्ताओं द्वारा बकाये बिजली का बिल जमा नहीं किया जाता है तो उनकी बिजली कनेक्शन काट दिजाएगी तथा अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया जायेगा।

उक्त आशय कि जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि विभाग ने बकायेदार उपभोक्ता से बिजली बिल सख्ति से वसूलने का निर्णय ले लिया है।इसके लिए सभी प्रशाखा के कनीय विद्युत अभियंताओं को अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के समय से ही सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का यहां बिजली बिल बकाया है।ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर बिजली बिल वसूला जाएगा।इसमें घरेलु उपभोक्ताओं के साथ ही आटा चक्की,वेल्डिंग मशीन चलाने वाले के साथ ही कई व्यवसायिक उपभोक्ता शामिल हैं।उन्होंने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता इंस्टॉलमेंट में बिल जमा करना चाहता है तो उन्हें वह ऑपशन भी दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें