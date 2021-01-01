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जागरूकता:रोग के लक्षण दिखते ही विशेषज्ञों से मिलें किसान

जहानाबादएक घंटा पहले
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काको प्रखंड क्षेत्र के डेढ़सैया पंचायत स्थित धरमपुर गांव में बुधवार को पौधा संरक्षण व कृषि विभाग द्वारा फसल सुरक्षा योजना अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने व रबी व मक्का के बेहतर उपज सुनिश्चित करने के लिए किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक पौधा संरक्षण अरविन्द कुमार सिन्हा एवं कृषि समन्वयक संजय कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सहायक निदेशक ने बताया कि किसान पाठशाला का आयोजन समेकित कीट व्याधि प्रबंधन के तहत जैविक खेती को बल देने के लिए किया जा रहा है।

पाठशाला में कम लागत में ज्यादा मुनाफा एवं पर्यावरण सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखा गया है। इसके लिए चयनित किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉल आर्मी किट से फसलों का बचाव हेतु विशेष जानकारी दी जाएगी। कृषि समन्वयक संजय कुमार ने कहा कि रबी फसलों में फॉल आर्मी सहित अन्य कीट से नुकसान होता है, इसलिए सभी किसान अपने-अपने फसलों की निगरानी करते रहें एवं फॉल आर्मी कीट या अन्य तरह की किसी रोग का लक्षण फसलों में दिखे तो विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों से मिलकर फसल सुरक्षा का सही उपाय करें अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है।

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