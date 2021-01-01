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प्राथमिकी:शिक्षक कॉलोनी में हुई गोलीबारी मामले में जवान समेत पांच नामजद

जहानाबाद7 घंटे पहले
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  • जख्मी संजय शर्मा के बयान पर दर्ज हुई प्राथमिकी

शिक्षक कॉलोनी में शनिवार की सुबह हुई गोलीबारी मामले में सेना के जवान नीरु कुमार और उसकी पत्नी व बेटी समेत पांच लोग नामजद बनाए गए हैं। नगर थानाध्यक्ष रवि भूषण ने बताया कि जख्मी संजय शर्मा के बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जख्मी ने अपने पड़ोसी नीरु कुमार और उसके अन्य परिवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी गतिविध और भी तेज कर दी है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

ज्ञात हो कि बीते शनिवार की अहले सुबह सेना के एक जवान ने अपने पड़ोस में रहने वाले संजय शर्मा व उसके बेटे गुड्डू उर्फ ओमप्रकाश को गोली मार पूरे मोहल्ले में खलबली मचा दी थी। उसके फरार होने के बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी संजय शर्मा और उसके पूरे परिवार को सदर अस्पताल पहुंचाया। जख्मी हालत में सदर अस्पताल में पहुंचे संजय शर्मा ने बताया था कि शनिवार की सुबह वह अपने घर से जैसे ही बाहर निकला नीरू कुमार ने दनादन गोली चला दी।

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