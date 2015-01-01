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परेशानी:पांच सप्ताह का क्रैश कोर्स नहीं हो सका शुरू

जहानाबाद3 घंटे पहले
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मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराने को लेकर जिले के सभी चौरानवे हाई स्कूलों में पहले से तय दो नवम्बर से क्रैश कोर्स की शुरुआत नहीं हो पाई। हाई स्कूलों में दूरदर्शन व स्मार्ट कोर्स के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराने को लेकर विभाग की ओर से कार्य योजना बनाई गई थी। इस बात की संभावना है कि इस क्रैश कोर्स की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने पर किया जाए। हालांकि अभी तक इस संबंध में राज्य मुख्यालय से जिला शिक्षा विभाग को किसी तरह का निर्देश नहीं दिया गया है लेकिन विभिन्न हाई स्कूलों के एचएम इसे लेकर अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। हाई स्कूलों को जब मॉडल पेपर का कंटेट उपलब्ध कराया जाएगा तभी क्रैश कोर्स की शुरुआत होने की बात कही जा रही है।

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