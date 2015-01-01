पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

गिरफ्तारी:चैनपुरा और घेजन से 18 लीटर शराब के साथ चार धंधेबाज गिरफ्तार

जहानाबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

उत्पाद विभाग की टीम ने शकुराबाद थाना क्षेत्र के चैनपुरा और घेजन में छापेमारी कर 18 लीटर शराब के साथ दो महिला समेत चार धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी इंस्पेक्टर शिखा रानी ने बताया कि शनिवार को चैनपुरा और घेजन के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर 18 लीटर शराब जब्त की गई है। इस दौरान मुनेश्वर मांझी, पारस मांझी, बबीता देवी और मंती देवी को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चैनपुरा और घेजन गांव के आसपास इलाके में चोरी-छिपे शराब बेची जा रही है। सूचना पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें