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चोरी:मनियावां से एक ही रात चार मोटर पंपों की चोरी

जहानाबाद3 घंटे पहले
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काको थाना क्षेत्र के मनियावा गांव में चोरो ने एक ही रात में चार किसानों के बिजली से संचालित पम्पिंग सेट का मशीन चुरा लिया।चोरो की इस दुस्साहस से किसानों में भय और आक्रोश का माहौल कायम है। मिली जानकारी के अनुसार मनियावा गांव के उमेश शर्मा, नरेश रजक और बुंदेल दास के खेतों में लगे पम्पिंग सेट का मोटर चुरा लिया।इतना ही नहीं चोर दुस्साहस का परिचय देते हुए चुराए गए मोटर को ऑटो पर लाद कर ले गए।

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