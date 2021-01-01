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गिरफ्तारी:मुठेर में हथियार के बल पर हुई भीषण डकैती का हुआ भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

जहानाबादएक घंटा पहले
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  • घर के किचेन में बंद कर अपराधियों ने दिया था घटना को अंजाम

कड़ौना ओपी क्षेत्र के मुठेर गांव में 23 जनवरी की देर रात हुई भीषण डकैती का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने इस घटना में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए बताया कि गिरफ्तार लोगों में भिठिया का अमीरक पासवान और रामदेवचक का कारू पासवान शामिल है। दोनों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसडीपीओ ने बताया कि कारू पासवान पेशेवर अपराधी रहा है। इससे पहले भी वह जेल जा चुका है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1996 में कालू पासवान ने एक पुलिस पदाधिकारी को गोली मारकर उससे पिस्टल छीन लिया था। उन्होंने बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों अपराधियों के खिलाफ जहानाबाद जिले में दो और अरवल जिले में एक आपराधिक मामला दर्ज है। ज्ञात हो कि हथियारबंद अपराधियों ने राजू चौधरी और उसके पूरे परिवार को बंधक बना घर में रखे एक लाख रुपये नकद, बेटी की शादी के लिए खरीदकर रखे गये सोने व चांदी के जेवरात व अन्य कीमती सामान लूट लिया था।

दो नामजद और दस अज्ञात पर दर्ज थी एफआईआर
घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए भाग निकले थे। इस संदर्भ में गृहस्वामी के बयान पर दो नामजद और आठ-दस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एसडीपीओ ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार दोनों अपराधियों के नाम सामने आए हैं। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गृहस्वामी राजू चौधरी ने थाने में दिए आवेदन में उल्लेख किया था कि 23 जनवरी की रात वे लोग अपने परिवार के साथ घर में सोये थे। रात के लगभग 11 बजे हथियारबंद अपराधी घर में घुस गए।

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